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AK Parti'li Ünal: "Cezayirli misafirlerimiz cuma günü ülkelerine gönderilecek"

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından Karabük'e getirilen 1704 yabancı uyruklu vatandaşların Cuma günü ülkelerine geri döneceğini söyledi.

01.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:35
AK Parti'li Ünal:
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından Karabük'e getirilen 1704 yabancı uyruklu vatandaşların Cuma günü ülkelerine geri döneceğini söyledi.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süre İstanbul Havalimanı'nda bekletildikten sonra Karabük'te yurtlara yerleştirilen Cezayir, Ürdün ve Tunuslu vatandaşlar Cuma günü ülkelerine geri gönderilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İsmail Necati Efendi Yurduna yerleştirilen yabancı uyruklu vatandaşların Cuma günü şehirden ayrılacağını ve ülkelerine geri gönderileceğini belirterek, "AK Parti Milletvekilleri olarak Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Sağılık Bakanımızla görüşme halindeyiz. Aynı zamanda geçtiğimiz Pazar günü Cezayir Büyükelçisini de şehrimizde konuk ettik ve bu duruma acilen çözüm bulunması yönünde görüşmeler yaptık. Diğer taraftan konu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmiş ve Cumhurbaşkanımızın Cezayir Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeler neticesinde yabancı uyruklu misafirlerimiz Cuma günü itibariyle şehirden ayrılacak ve ülkelerine geri gönderilecektir" dedi.
Ünal, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı ile ilgili Karabük Valisi Fuat Gürel başta olmak üzere Sağlık Müdürlüğüne ve sağlık personele göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Karabük, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti'li Ünal: 'Cezayirli misafirlerimiz cuma günü ülkelerine gönderilecek' - Haberler

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