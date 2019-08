AK Parti'li Ünal: "Dün özerklik ilan etmeye kalkışanlar bugün artık bittiler" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta muhtarlarla bir araya geldiÜnal: "PKK ormanları yakıyor, PKK diyor ki, 'ben yakıyorum, CHP hükümet söndüremiyor' diyor""PKK'sı da, DEAŞ'i de, DHKPC'si de FETÖ'sünün de hamd olsun devletimiz kökünü kazıyor, kazımaya devam edecek. Dün özerklik ilan etmeye kalkışanlar bugün artık bittiler"

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Devletimiz bütün terör örgütlerinin kökünü kazıyor. Dün özerklik ilan etmeye kalkışanlar bugün artık bittiler" dedi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Ünal, 15 Temmuz'da başarılı olamayanların Irak ve Suriye sınırında terör koridoru oluşturmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin terör koridorunu Fırat Kalkanı ile, Zeytin Dalı Harekatı ile darmaduman ettiğini söyleyen Ünal, "CHP'nin çözüm üreteceğine inanıyor musunuz? PKK ormanları yakıyor, PKK diyor ki ben yakıyorum; CHP, hükümet söndüremiyor diyor. PKK'ya dönüp sen bu ormanları nasıl yakarsın, HDP'ye dönüp ikiyüzlülük yapma sen demokrasiden bahsediyorsun, barıştan bahsediyorsun ağaç sevgisinden bahsediyorsun ama ormanları yakan PKK'ya ağzını açamıyorsun demiyorsun. Hamdolsun PKK'sı da, DEAŞ'i de, DHKPC'si de FETÖ'sünün de hamd olsun devletimiz kökünü kazıyor, kazımaya devam edecek. Dün özerklik ilan etmeye kalkışanlar bugün artık bittiler" diye konuştu.Türkiye'de felaket tellallığı yapanların ortadan kaybolduklarını belirten Ünal, şöyle devam etti: "Felaket tellalları, o kara propaganda yapanlar, sokaktaki vatandaşın umudunu kırmak için konuşanlar, konuştuklarında ağızlarından adeta her türlü karamsarlığı ve felaketi anlatanlar neredeler? Türkiye'de kriz olacak diyenler, S-400'den dolayı yaptırım uygulanacak diyenler, Halk Bankası'ndan dolayı Türkiye'ye 10-12 milyar dolar ceza kesilecek diyenler, ağızlarını açtıklarında insanların umudunu moralini bozmak için konuşanlar, konuşmaktan başka bu ülkeye hiçbir faydası olmayanlar neredeler? Madem bunlar iyi niyetliyse bu ülkede iyi şeyler olduğunda niye konuşmuyorlar. Bu ülkeye dair sevgileri varsa, bu ülkenin iyi olmasını istiyorlarsa, bu ülkede iyi ve güzel şeyler olduğunda niye tek kelime konuşmuyorlar da bu ülkenin moralini bozmak ülkenin kendine duyduğu özgüveni parçalamak için ağızlarını açıp her türlü felaket tellallığını yapıyorlar."Gezi olaylarının başladığı tarihe dikkat çeken Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal; "Türkiye IMF'ye son taksitini 13 Mayıs 2013'de ödedi. Ekonomik bağımlılığını bitirdi. Gezi olayları ne zaman başladı? 31 Mayıs 2013'de. Onlar bıkmadılar biz de bıkmayacağız. Türkiye için mahalle mahalle, ilçe ilçe verdiğimiz bu kavgaya, bu mücadeleye devam edeceğiz.İstanbul seçimlerinde her şey çok güzel olacak dediler. 17 gün belediye başkanlığı yaptı. O 17 günü anlata anlata bitiremediler. Adam utanır. Bizim 17 senede yaptıklarımız ortadayken siz döneceksiniz, bunların hiçbirini görmeyeceksiniz; yolları, köprüleri, hava alanlarını, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda yapılanları görmeyeceksiniz 17 gün belediye başkanlığı yapmış o da antrikotla geçmiş, çiçekle böcekle geçmiş, HDP ziyaretiyle geçmiş o 17 günü anlata anlata bitiremediler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA