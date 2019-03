AK Parti'li Ünal: "Türkiye Şehirlerinden ve Kırsalından Terörü Temizledi"

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Türkiye'nin şehirlerinden ve kırsalından terörü temizlediğini söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve beraberindekiler ile Azerbaycan Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi meydanların ve sokağın diline baktıklarını ifade eden Ünal, "Şu an Kahramanmaraş'ta sokakta, vatandaşlarla ve esnafla beraberiz. Şu ana kadar Sefer bey ile gittiğimiz her yerde vatandaş kararını vermiş. Vatandaş, mesele memleket meselesi diyor. Bizim işimiz Cumhur İttifak'ını güçlendirmek diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG, PYD ile ilgili yaptığı açıklamayı tüm Türkiye duydu. Bu artık gafleti dalaleti geçmiş bir durum. Türkiye bölgesinde son 6 yıldan beri istikrarını, ekonomisini, şehirlerinin güvenliğini, ülkesinin bekasını sağlamak için güçlü bir mücadele verirken, öbür taraftan muhalefet ya meselenin farkında değil ya da başka bir maksat görüyorum. Şurada konuştuğumuz her vatandaş meselenin farkında. Az önce bir amca geldi, diyor ki; 'Biz sizden bir şey istemiyoruz. Bizim ekmeğimizde var, aşımızda var. Bu ülkenin sağlıkta, eğitimde, ulaşımda sorunu kalmadı. Hamdolsun biz sizden tek bir şey istiyoruz. Bu ülkenin beka sorununu çözün. Bu ülkede biz terörün, sınır güvenliğinin, Amerika'nın tehditlerinin bertaraf edildiği bir Türkiye'yiz' diyor" dedi."Şehirler ve kırsaldan terör temizlendi"Türkiye şehirlerinden ve kırsalından terörün temizlendiği belirten Ünal, "Şimdi Türkiye, Suriye'deki terörü temizliyor. Bütün bunları ne için yapıyoruz? Eğer biz Afrin'e girmeseydik, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasaydık, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep güvende olur muydu? Buraları nerden savunursunuz? Afrin'den, Elbab'tan savunursunuz. Şu anda biz şehirlerimizin ülkemizin güvenliğini sağlamak, ülkenin bekasını helal getirmemek için MHP ve AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, milli ve yerli bir duruş sergileyerek büyük bir mücadele verdi. Konuştuğumuz her bir vatandaşımız da bunun farkında. Vatandaş bugüne kadar eğitimde, ulaşımda, sağlıkta sorunları çözüldü mü? Çözüldü. Peki bundan sonra kim çözer? CHP çözebilir mi? Biz Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni neden getirdik? Türkiye'nin sorunları daha hızlı çözülsün diye. Şimdi inşallah bu sistemle beraber Cumhurbaşkanımız, bundan sonraki süreçte de sorunları çözmeye devam edecek. Bu yerel seçimin bir özelliği var arkadaşlar. 24 Haziran'da bir geçiş yaptık. Şimdi yerel yönetimlerde de bir geçiş sağlıyoruz. 31 Mart nedir? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki merkezi idaredeki değişimin, yerel yönetimdeki değişimle tamamlanması, kenetlenmesidir. Vatandaşlarımız bununda farkında. Biz hamdolsun bir sorun görmüyoruz. Biz tek tek vatandaşlarımızı dinliyoruz ve sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Muhalefet nerde? şu anda çalışma yaparken görüyor musunuz? Kendi içindeki sorunları, krizleri yönetemeyenler ülkeyi yönetemez" diye konuştu."CHP, Türkiye'nin çok gerisinde kalıyor"CHP'nin, Türkiye'nin uzun yıllardır hayali olan Uzay Ajansına kavuşmasından rahatsız olduğu ifade eden Ünal, şöyle devam etti:"CHP, bundan rahatsız olarak Anayasa Mahkemesine gitti. Niye biliyor musunuz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 2019'da yaşamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef 1990'larda 1980'lerde yaşıyor bunu nerden biliyoruz. 1990'larda 1980'lerde CHP belediyelerinde ne varsa bugün illaki CHP'nin belediyelerinde yine o var. Bakıyorsunuz çöp çamur var. Bakıyorsunuz personel maaşının ödenmemesi var, yolsuzluk var, rüşvet var dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetim anlayışı olarak değişimi ve dünyayı okuyamamak anlamındadır. Türkiye'nin çok gerisinde kalmaktadırlar. Türkiye'nin gelişimini büyümesini ya anlayacak durumda değil CHP; yada maalesef küçük olsun benim olsun gibi başka yerlerden medet uman, 28 Şubat'a övgüler yardıran yada baktığınız zaman 10 Mart'ı ima eden yada YPG, PYD'ye övgüler dizen bir durumdan milletimizde bunu görüyor. Biz herhangi bir sorun görmüyoruz. Hele ki Kahramanmaraş'ta Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti omuz omuza görüyoruz hamdolsun."Ziyaretler sırasında Ünal, 'yeni bir parti mi kuruluyor' sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanımız bu konuyla alakalı açıklamalar yaptı. Arkadaşlar ortada olmayan bir şey üzerine biz konuşmayız. Dolayısıyla Maraş'ta bir söz vardır derler ki çarşıdaki ete soğan doğranmaz. Ortada et yok, soğan yok. CHP şu anda kendi içinde çok büyük krizler yaşıyor. CHP'den istifa edip DSP'ye gidiyor insanlar. CHP bunun konuşulmaması için hayali bir olay üzerinden yeni bilmem parti kuruluyor şu oluyor bu oluyor. CHP bunu konuşacağına, seçimden sonra 9. yenilgilerini aldıklarında nasıl çatırdadıklarını, kaç parçaya bölüneceklerini konuşsunlar" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ