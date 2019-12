AK Parti'li Usta: "İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, insan hakları mücadelesinin Batı'da irtifa kaybetmeye başladığını belirterek, "Bu mücadele hiçbir ülkenin, toplumun ve örgütün tekelinde değildir. Aslında insan hakları mücadelesi, herkesin katkı vermesi gereken çok önemli bir süreçtir." dedi.Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından, Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" konulu konferansta konuşma yaptı.Yaklaşan Dünya İnsan Hakları Günü'ne de değinen Usta, Dünya İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilk maddesi olan "Tüm insanlar özgürdür, değer ve haklar bakımından eşit olarak doğarlar." ifadesini hatırlattı.İçinde yaşanan çağdaki kaosta, her bireyin insan olarak kabul göremediğini belirten Usta, " Avrupa ve Amerika'da artan ırkçılık bir virüs gibi yayılmakta. Ötekileştirmelerle birlikte insanlar bir arada yaşamayacak hale getiriliyor. Biz bu virüsün ülkemize bulaşmasına müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Usta, hak ihlallerinin sadece Afrika ve Asya ile sınırlı olmadığını dile getirerek, "İnsanlar imkansız seçimlere zorlanıyor. Elinde kalan son can yeleğini hangi çocuğuna vereceğini seçmek zorunda kalan insanlar var. Yaşadığımız dünyaya baktığımızda maalesef şu anda insanlığın can çekiştiğini görüyoruz." diye konuştu."Şiddet konusunda ciddi bir tavır koymamız gerekmekte"Avrupa'da yükselen ırkçılığın Türkleri ve Müslümanları hedef aldığını vurgulayan Usta, "İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı. Bu mücadele hiçbir ülkenin, toplumun ve örgütün tekelinde değildir. Aslında insan hakları mücadelesi, herkesin katkı vermesi gereken çok önemli bir süreçtir." ifadelerini kullandı.Usta, Avrupa'daki insan hakları ihlallerine karşın Türkiye'nin bu konuda büyük ilerleme ortaya koyduğuna vurgu yaparak, "Türkiye'nin hedefleri var. Türkiye eskiye göre koyduğu hedefler doğrultusunda epey bir yol almış durumda. Üniversite ve kamu kurumlarında yaşanan kıyafet yasaklarından tutun, sağlık alanında, sigorta sisteminde, ulaşımda ve gündelik hayatta birçok yenilik ve gelişmelerle ülkemiz ilerleme kaydetti." dedi.Türkiye'deki şiddet olaylarıyla ilgili kanuni düzenlemelerin yapıldığını ancak toplumsal olarak şiddet konusunda ciddi bir tavır ortaya konulması gerektiğini anlatan Usta, bu sorunla mücadele edeceklerini ve asla normalleşmesine izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.