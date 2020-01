AK Parti'li Usta: "Libya tezkeresiyle Akdeniz'deki varlığımız daha da güçlenecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Libya tezkeresiyle Akdeniz 'deki varlığımız daha da güçlenecek. Hakkımız olan her alanda varlığımızı güçlendirerek devam ettirmeye çalışacağız." dedi.Usta, partisinin il başkanlığındaki koordinasyon toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye 'nin geçen yıl oldukça yoğun bir gündemi geride bıraktığını dile getiren Usta, "Yerel seçimlerde büyükşehirler arasında partimize en çok oyu veren il Konya oldu. Bunun onuru ve gururunu hep birlikte yaşadık. Yine Türkiye'nin siyasi gündemi oldukça yoğun. Biz de parti olarak kongre süreçlerinin başlangıcındayız ve meclis çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz." ifadesini kullandı."Elimizden gelen çabayı göstereceğiz"Dış politikada yaşanan gelişmelere de değinen Usta, şunları kaydetti:"Özellikle yakın coğrafyamızda son zamanlarda yaşanan olaylar, Libya ve Irak'taki son durum, İran'da yaşanan son gelişmeler, savaştan kaçarak sınırımıza akın halinde gelen yüz binler, Cumhurbaşkanımızın yoğun olarak gündemini oluşturmakta. Sınırlarımızın etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna müsade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Orta Doğu'da kargaşa ve savaşın önlenmesi için diplomatik süreçlerin yürütülmesi noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Biz her zaman hem yurt içinde hem yurt dışında barışın ve güvenliğin dünya mazlumları için tesis edilmesine ümit olan bir ülkeyiz.""Türkiye'nin gücüne güç katacak olan AK Parti'dir"Usta, Libya tezkeresinin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildiğini anımsatarak, "Libya tezkeresiyle Akdeniz'deki varlığımız daha da güçlenecek. Hakkımız olan her alanda varlığımızı güçlendirerek devam ettirmeye çalışacağız. Türkiye'nin gücüne güç katacak olan AK Parti'dir. AK Parti'nin kaderi de Türkiye'nin kaderiyle birleşmiş durumdadır." diye konuştu.Milli çıkarlar ve hedefler doğrultusunda muhalefetin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Usta, "Her şeyin üstündeki ülkemizin çıkarları ve menfaatleri için muhalefetin de Orta Doğu ve coğrafyamızda yaşanan sıkıntılar için AK Parti'ye destek olmasını bekliyoruz. Libya tezkeresinde de önemli olan milli duruştur, ülkemizin ve Orta Doğu'nun geleceğidir." değerlendirmesinde bulundu.Toplantıya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.