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AK Parti'li vekil Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, korona virüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu.

30.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:25
AK Parti'li vekil Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, korona virüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyaya etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında anlamlı bir destekte bulundu. Milletvekili Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden korona virüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladığını duyurdu. Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizindir. 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah." - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti'li vekil Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler

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