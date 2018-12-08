AK Parti'li Vekilin Kardeşi İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:43



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:43

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın Giresun'da hayatını kaybeden kardeşi Dr. Ahmet Kartal için Van'da Mevlid-i Şerif okutuldu.15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yilmaz Konferans Salonunda düzenlenen Mevlid-i Şerif programına; Van Vali Vekili Sinan Aslan, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Van il ve ilçe teşkilatı mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'ların temsilcileri ile Van'ın kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi.Acı günlerinde yanlarında bulunan herkese teşekkür eden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, "Değerli kardeşimiz Dr. Ahmet Kartal'ın vefatı nedeniyle Mevlid-i Şerifimize teşrif eden, bizlerin acısını paylaşan, taziyemizin ilk gününden itibaren yanımızda olan tüm hemşehrilerimize, valimize, tüm dostlarımıza, tüm teşkilatımıza, basın mensubu arkadaşlarımıza ve Van dışından teşrif eden milletvekili arkadaşlarım, dost ve akrabalarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Bizim için bugün sözün bittiği yerdir. Sözün bittiği kelimeler vardır. Sözün bittiği yer vardır. Biz onu yaşadık. Sizlerin güçlü desteğiyle biz ayakta kalıyoruz. Bizimle beraber olduğunuz, acımızı paylaştığınız, bizleri yalnız bırakmadınız. Sizlere gönülden minnet borçluyuz. Allah hepinizin ölmüşlerine merhamet etsin, rahmet etsin. Rabbim hiçbirinize böyle bir acı göstermesin. Rabbim böyle nasip etti, kısmet böyleymiş. Ne mutlu ki bize ki böyle bir kardeşi nasip etmiş Rabbim. Ne mutlu ki; sizin böyle bir kardeşiniz vardı. Ne mutlu ki sizlerin böyle bir hemşehrisi vardı. Bugün hepimiz onu dualarla andık. Allah rahmet eylesin, Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Hepinize minnettarım, size minnet borçluyuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, Allah'a emanet olun" dedi. - VAN