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AK Parti'li vekillerden Başkan Beyoğlu'na ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

15.08.2019 15:21 AK Parti'li vekillerden Başkan Beyoğlu'na ziyaret
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Ak Parti'li vekiller Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyarette bulundu. Başkan Beyoğlu tarafından karşılanan Arınç ve Yüksel, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak Beyoğlu'na hem başarı diledi hem de desteklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Beyoğlu, ziyaret nedeniyle Arınç ve Yüksel'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Ahmet Mücahit Arınç, Milletvekili, AK Parti, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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