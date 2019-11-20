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AK Parti'li vekillerden CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sözlerine basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

20.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:50AK Parti'li vekillerden CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sözlerine basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

TBMM'de düzenlenen toplantıda AK Parti milletvekilleri adına konuşan Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, kimi tartışmalarda kendini ortaya koyan, baş gösteren bir genel zihniyeti eleştirmek, bu konudaki duyarlılıklarını kamuoyu ile paylaşmak istediklerini söyledi. Yıldız, "Ülkemizde insanların hayat tarzları, kılık kıyafetleri, ne yapıp yapmayacakları tamamen kendilerine, fikirlerine, inançlarına, dünya görüşlerine ait bir konudur. Başkalarının insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri, kendilerini hakikatin otoriteyle techiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez. Ülkemizde kadınlar başlarını örtebilirler, açabilirler. Hayatlarına ve kıyafetlerine tamamen inançları doğrultusunda kendileri karar verirler."

"GENEL KURUL, MİLLETE MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİLDİR"

Yıldız, Türkiye'nin artık tarihte kalmış, özellikle başörtülü insanlarda yaralar açmış olan bu türden girişimler, yaklaşımları çöp sepetine atması gerektiğini kaydederek, "Toplumun bu konuda iyileşmesi bu türden sorunları bir bir tartışma ve gerilim unsuru olmaktan çıkartması bu doğrultuda dikkatli bir dil kullanılması herkesin görevidir. En temel insan hakkı yaşama ve var olma hakkına yönelik gördüğümüz bu alana ilişkin şimdi tortularla kendini ortaya koyan dil ve tavırlarla karşılaştığımızda, hepimizi yaraladığına, incittiğine inandığımız çok acı tecrübeleri, kaybedilen hayatları, yılları hatırlamaktayız. Bu konunun ortadan kaldırılması hususunda tarihi bir girişimde bulunmuş, bunun yolunu açmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve aynı mecrada kıyafeti, inancı ne olursa olsun vicdan özgürlüğüne katkı veren herkese teşekkür etmek isteriz. Yine bu doğrultuda herkesin geçmişin acı olaylarını hatırlatıcı dil ve tavırlara karşı insani bir hassasiyetle mukabele etmesini, bunu her türlü siyasi polemiğin ötesinde bir insan hakkı olarak karşılamasını ve savunucusu olmasını bekliyoruz. Genel Kurul, millete meydan okunacak yer değildir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Milletvekillerinin basın toplantısı

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Zengin, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA

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