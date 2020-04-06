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AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile çetin bir mücadele içerisinde olunduğunu kaydetti.

06.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:36
AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile çetin bir mücadele içerisinde olunduğunu kaydetti.
Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelede "insan hayatından daha önemli bir şey olamaz" düşüncesiyle tüm imkanların adeta seferber edildiğini belirtti.
Yavuz, bu mücadele kapsamında sağlık camiasının olağanüstü gayret gösterdiğini aktararak, "Gerçekten kendilerine müteşekkiriz. Bu doğrultuda Yeni Doğum Hastanemizi de devreye sokalım diye adeta hepimiz seferber olduk. Bakanlık ve İl Müdürlüğümüz bu konuda büyük bir gayretin içine girdiler.
Ancak bir kısım işler, hava şartlarına ve biraz da sürecin zorluklarına bağlı olarak henüz tam olarak tamamlanamadı. İşte bu yüzden geçen cuma açılacak diye ilan ettiğimiz Yeni Doğum Hastanemiz henüz açılamamış oldu. İnşallah önümüzdeki 3-5 gün içinde kalan eksiklikler de tamamlanarak yeni hastanemiz hizmete girmiş olacaktır. Bu hafta sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayacak 370 yataklı bu hastanemizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel
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