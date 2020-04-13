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AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Yeni Kadın Doğum Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yükünü almak için faaliyete geçirildiğini, ihtiyaç halinde hasta...

13.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:52
AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Yeni Kadın Doğum Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yükünü almak için faaliyete geçirildiğini, ihtiyaç halinde hasta kabul edeceğini bildirdi.
Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Kadın Doğum Hastanesinin tamamlandığını ve ihtiyaç olması halinde hasta kabul edecek halde olduğunu kaydetti.
Hastanenin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yükünü almak üzere faaliyete geçirildiğini aktaran Yavuz, "Dolayısıyla Araştırma Hastanemiz doldukça, hastalar buraya alınacaktır. Eğitim ve Araştırma hastanemizde çok şükür halen boş yerimiz mevcuttur. Burası dolması halinde yeni hastanemize hasta kabul edilecektir. Onun için yeni hastanemiz tamamlanmasına rağmen şimdilik boş tutulmaktadır." ifadelerini kullandı.
Yavuz, hastaneyle ilgili yanlış bilgi verilmesinde art niyet aramak istemediğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu muhtemelen süreçle ilgili hassasiyetin sonucudur. Ancak yine de her hususta ama özellikle toplumun çok mühimsediği bu tür konularda salt eleştiri olsun diye işin muhataplarından teyit alma lüzumu hissetmeden haber ve açıklama yapmak, iddialarda bulunmak sorumlu gazetecilik anlayışıyla bağdaşmayacağı kanaatindeyim. Hastanemizin bu hale gelmesinde çok büyük bir emek söz konusudur. Emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, AK Parti, Sakarya, Güncel
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