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AK Parti'li Yayman: Büyük Karaçay Barajı bölgenin Abant Gölü olacak

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Büyük Karaçay Barajı, bölgede etkisini sürdüren yoğun yağışların ardından su tutmaya başladı.

07.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:19 AK Parti'li Yayman: Büyük Karaçay Barajı bölgenin Abant Gölü olacak

HATAY'ın ilçesindeki Büyük Barajı, bölgede etkisini sürdüren yoğun yağışların ardından su tutmaya başladı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, barajın, bölgenin Abant Gölü haline geleceğini söyledi.

Samandağ ilçesinde yapımı uzun süredir devam eden ve 400 milyon TL'ye mal olan Büyük Karaçay Barajı, Hatay'ın en yüksek gövdeye sahip barajı olma özelliği taşıyor. Bölgede sağanak yağışın etkisini artırmasıyla da barajın neredeyse yarısının dolduğu görüldü. Hatay'daki barajlar konusunu yakından takip eden ve Samandağ bölgesinden sorumlu AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, 5 yıldızlı bir proje olarak nitelendirdiği Büyük Karaçay Barajı'nın, bölgenin Abant Gölü olacağını söyledi.

Yayman, barajın tarımsal sulama sağlama, sel ve taşkınları önleme, elektrik enerjisi üretme, Antakya'nın içme suyu ihtiyacını karşılama ve rekreasyon alanı olması gibi önemli fonksiyonlar taşıdığını belirten Yayman, "Bu muhteşem projeyi şehrimize kazandıran Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük Karaçay Barajı, bölgenin iklimi dahil tarımsal kapasitesini ve toplamda kaderini değiştirecek" diye konuştu.



Samandağ, AK Parti, Karaçay, Güncel

Kaynak: DHA

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