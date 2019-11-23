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AK Parti'li Yılmaz: Huzur ve güvenin olmadığı yerde özel sektör yatırım yapmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil" dedi.

23.11.2019 20:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:03AK Parti'li Yılmaz: Huzur ve güvenin olmadığı yerde özel sektör yatırım yapmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret edip, yatırım projeleri toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yılmaz, bölgede huzur ve güven ortamının oluştuğunu söyledi. Yılmaz, huzur ve güven ortamının olmadığı yerde özel sektörün yatırım yapmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Son dönemlerde huzur ve güven ortamımızın artmış olması, pekişmiş olması da bütün bu yatırımlarımızı tetikliyor. Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil. Dolayısıyla bu huzur, güven ortamında altyapıları da hazırlanmış, çalışılmış projelerin Bingöl'ümüze çok daha fazla yatırım çekeceğine inanıyoruz. Artık uygun bir yatırım ortamımız var. Birlik, beraberlik var. Hedeflerimiz belli, projelerimiz belli, hep birlikte artık bu projelerin arkasında duracağız. Bingöl çok şükür birlik, beraberlik ruhunu yakalamış durumda. Yerel yönetimiyle, merkezi idaresiyle, siyasi temsilcileriyle, kamu kurumlarıyla hep birlikte bu kalkınma hedeflerinin arkasında duruyoruz. ve inşallah Bingöl'ümüzü daha iyi bir noktaya taşıyacağız."



Cevdet Yılmaz, AK Parti, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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