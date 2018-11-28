AK Parti'li Yöneticinin Attığı Tweet Olay Oldu: Allah Kimseyi Saadet Partisi'ne Oy Verecek Kadar İmansız Bırakmasın

AK Parti Denizli İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Taşdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanan paylaşım, Taşdemir tarafından bir süre sonra kaldırıldı.
TAŞDEMİR, MUHALEFET PARTİLERİNE OY VERENLERE HAKARET ETMEKLE SUÇLANDI
Cemile Taşdemir, yaptığı paylaşım sonrasında kullanıcılar tarafından, muhalefet partilerine oy verenlere hakaret etmekle suçlandı.
"ALLAH KİMSEYİ SP'YE OY VERECEK KADAR İMANSIZ BIRAKMASIN"
AK Parti Denizli İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Taşdemir'in yaptığı paylaşım:
"Allah kimseyi
- CHP'ye oy verecek kadar AKIL'sız
- HDP'ye oy verecek kadar VATAN'sız
-İP'e oy verecek kadar ÜLKÜ'süz
-SP oy verecek kadar İMAN'sız
Bırakmasın!"
EN ÇOK TEPKİ SAADET PARTİSİ HAKKINDA SÖYLEDİKLERİNE GELDİ
En çok tepki Taşdemir'in Saadet Partisi'ne oy verenleri "imansız" ilan etmesine geldi. AKP yöneticisi Cemile Taşdemir tepkilerin ardından tweetini sildi.
Denizli,Saadet Partisi,Ak Parti
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:57