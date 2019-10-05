Ak parti'li zengin'den kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' özeleştirisine cevap: gülüyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'başörtüsü' özeleştirisi ile ilgili "Gülüyorum; ama içim acıyarak gülüyorum, bunun telafisi yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda DHA'ya açıklama yaptı. Zengin, Kılıçdaroğlu'nun "Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik" sözlerini değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Gülüyorum; ama içim acıyarak gülüyorum, bunun telafisi yok. Benim gibi insanlar için bunun anlamı 30 yıl demek. İdeallerini, hayallerini yapamadığın 30 yıllık bir süre. Kendi adıma hakimlik sınavına evraklarımı vermişim ama başörtülü fotoğraf verdiğim için sınava bile girememiş bir insanım. Ben Türkiye'de hala başörtüsüyle alakalı gerçek hacminde, bu meseleyi hiç konuşmadığımızı düşünüyorum, daha ziyade siyasi perspektifle konuşuluyor, geri planda baktığımızda tek tek her bir hikayede o kadar dramatik şeyler var ki ve bu yaraların getirdiği toplumsal bir algılama hali var. AK Parti ile beraber tüm bu yasakları peyderpey aştık; ama bu zaman aldı. Onların direnciyle karşılaştık."

'BUGÜNE KADAR BU ZULMÜN BİR PARÇASI OLDULAR'

Zengin, CHP'nin bugüne kadar bu zulmün bir parçası olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Ben 2009 yılında başörtülü olduğum için, yüksek lisans yaptığım üniversitenin kapısından girip transkript alamadım. Ancak 2013 yılına geldiğimizde, milletvekillerinin başörtülü olarak Meclis'e girmeleri ile başlayan süreçte, daha sonra kamuda da bu yasakların tamamı kalktı. Daha önce bir televizyon programında bir CHP vekiliyle bir tartışmam olmuştu ve o tartışmada şöyle demişti: Siz özgürlüğünüzü CHP'ye borçlusunuz. Bugün görüyorum ki kendilerini bile yalanlayan bir açıklama var. Bizim anlattığımız bütün şeylerin haklı olduğunu söylüyor. Bugüne kadar çok ağır bir zulmün parçası oldular. Bence şu anki kabulleri elbette önemli; ama onun da bir siyasi kabul olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha düne kadar milletvekilleri, kendileri reddediyorlardı. 'Bu yasakların sebebi biz değiliz'. Sonra bir dönüşle 'Özgürlüklerin sebebi biziz, biz müsaade ettiğimiz için'. Ki o da külliyen yalan."

'AK PARTİ'YE BENZEMEYE ÇALIŞAN BİR CHP'

Zengin, CHP'nin bugün başka bir perdeye evrildiğine dikkat çekerek, "Evrilen perde de bence yeni bir siyasi role, kimliğe bürünerek, 'nedamet getirme' derler eskiler, 'bu hatanın müsebbibi biziz' demek. Tabii siyaseten de olsa inanarak ya da inanmayarak, hangi saikle olursa olsun bu ifadenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, 'ben hata yaptım' demenin en açık hali. Ümit ediyorum geriye dönük olarak bu yaptıkları hataları açık yüreklilikle hem konuşurlar hem de eyleme geçerler. Ben Meclis'te gördüğüm birçok tarzda ve üslupta hataya rağmen hep bir ukalalıkla muhatap olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonraki süreci takip edeceğim. Bu açıklamadan sona CHP'nin nereye evrileceğini önemsiyorum. Çünkü yerel seçimden sonra artık kendileri gibi olan, bir CHP değil AK Parti'ye benzemeye çalışarak siyaset yapmaya çalışan bir CHP görüyorum. Bugün başörtüsü yasaklarının olmaması kadınlar için inanılmaz bir özgürlük alanı, ben hayatımda örtülü olduğumu unutarak yaşamak istiyorum" diye konuştu.

'SAHİCİ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK'

Zengin, "AK Parti'yle CHP arasında ki en temel ayrım, biz kendimiz gibi siyaset yapıyoruz. Başkasıymış gibi görünmeye çalışmıyoruz. Oy almak için başka profillere, kimliklere, kelimelere bürünmüyoruz, biz sahiciyiz. Onlardan da beklediğim şey sahici bir duruş, eğer bu dönüş sahici bir dönüşse, zaten vatandaşımız bunu anlar; ama benim gördüğüm şey onların geleneği, bu yasakların 30 yıla yakın devam etmesi, bunun sahici olma ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor; ama her şeye rağmen bunun itirafı bizim açımızdan önemlidir. Haklılığımızın teyididir. Bedeli de bizim hayatımızdır, gençliğimizdir" şeklinde konuştu. - Ankara

Kaynak: DHA