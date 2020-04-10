Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti'li Zengin: Genel Kurulu, hafta sonu da çalıştırmak istiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, zorlu süreçte son zamanların en önemli yasla düzenlemesi Ceza İnfaz Yasası teklifini görüştüklerini söyleyerek, "Bir günde milletvekilleri 6 bin maske tüketmiş.

10.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:07
AK Parti'li Zengin: Genel Kurulu, hafta sonu da çalıştırmak istiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, zorlu süreçte son zamanların en önemli yasla düzenlemesi Ceza İnfaz Yasası teklifini görüştüklerini söyleyerek, "Bir günde milletvekilleri 6 bin maske tüketmiş. Biz MHP ile birlikte Genel Kurulu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi de çalıştırmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Zengin, zorlu süreçte son zamanların en önemli yasal düzenlemesi olan Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşüldüğüne vurgu yaparak, HDP'nin bu yasayı çıkarmamak için elinden geleni yaptığın söyledi. Zengin, "Meclis en zor şartlarda görev yapıyor şu günlerde. Yaklaşık bu kanun üzerinde 7 aydır çalışıyoruz. Zor bir kanun, çok tarafı var. Daha ziyade cezaevi içerisinde olanlar üzerinden konuşuyoruz. Tabii bu suçun mağdurları var. Toplum üzerinde yarattığı etkileri var. İnce bir çizginin üzerinde yürüyoruz; zor bir süreç. Genel Kurul'da da görüşmelerin ne kadar gergin geçtiğini görüyorsunuz. Özellikle HDP Grubu'nun devamlı olarak yoklama talebi var" dedi.

'BİR GÜNDE 6 BİN MASKE TÜKETİLMİŞ'

Özlem Zengin, bu süreçte çok zor şartlar altında, çok zor bir kanun görüştüklerini belirterek, "Bizim vazifemiz; burada görev yapan milletvekillerinin sağlığını korumak. Bir günde milletvekilleri 6 bin tane maske tüketmiş; çünkü içerisi kalabalık, içeride nefes almak çok zor. Maske ile konuşmak çok zor. Bu şartlar altında görev yaparken, çok tabii olarak insani anlamda bir anlayış bekliyorsunuz. Bu şartlara uygun bir çalışma performansı, bir anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

'MECLİS ARA VERMEDEN ÇALIŞACAK

Toplumun beklentileri karşısında infaz düzenlemesini biran önce çıkarmak istediklerini kaydeden Zengin, "MHP ile birlikte Genel Kurul'u Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de aralıksız çalıştırmak istiyoruz. Bu kanun ile ilgili kamuoyunda çok büyük bir anlatılar var. Gerçek bükülüyor. Bu kanunla ilgili kodlamalar yapılıyor. Bu kodlamalar üzerinden anlatılıyor. Kamuoyu tahrik edilerek, gerçek bükülüyor. Terör, cinsel ve kasten adam öldürmeye dönük suçlarda indirim getirilmiyor. Kadınları rahatsız edecek hiçbir kanun buradan çıkamaz. Kadınlar rahat olsun, onların hak ve hukukları burada korunuyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Besti KARALAR-Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Özlem Zengin, AK Parti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››AK Parti'li Zengin: Genel Kurulu, hafta sonu da çalıştırmak istiyoruz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haber 17:54: Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı - Haber 17:53: Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup - Haber 17:52: 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı - Haber 17:52: Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler