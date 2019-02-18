AK Parti Listelerini Açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvime göre AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını, il genel meclisi üyesi ve belediye meclis üyelerinin listelerini Adıyaman Merkez İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, il ve belediye meclis üyesi adaylarının listelerini açıkladı. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden zaferle ayrılacaklarını belirterek, "Uzun süredir bir çalışmanın ve gayretin içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki yüksek seçim kurulunun verdiği takvim işliyor ve belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri listelerinin teslim edilmesi 19 Şubat saat 17.00'ye kadar süre var. Genel merkezimizin koordinesinde ve önderliğinde çalışmalarımızı uzun bir süredir yapıyoruz. Partimizin belediye meclis üyeliğine ve il genel meclisi üyeliğine 300 adet müracaat yapıldı. Biz bu 300 müracaat içerisinden 7 tane il genel meclis üyesini, 37 de belediye meclis üyemizi belirlemek zorundaydık. Çok uzun yapılan çalışmalar neticesinde listemizi belirledik. Belirlediğimiz listeleri şuanda ilçe seçim kuruluna teslim edeceğiz" diye konuştu.AK Parti'nin il genel meclis adayı listesi şu isimlerden oluşuyor:"Merkez Zeynal Özbilgin, Osman Koyuncu, Hamza Özçelik, Şeyh Mehmet Kılınç, Abdurrahman Parlak, Abidin Orhan Tohumcu ve Mehmet Fatih Olgun."AK Parti Adıyaman Belediye Meclis Üyesi adayları ise sıralı olarak şu şekilde:"Yaşar Güleş, Gaffar Kingir, Perihan Gümüş, Orhan Bilgiç, Fatih Yumutgan, Saliha Diler, Cengizhan Yaman, Bereket Aslan, İsmet Karataş, Nuri Daghan, Muhittin İzci, Fadlı Erdem, Mediha Sevinç Doğan, Yaşar Özkan, Mehmet Yalçın, Mustafa Aslan, Ahmet Boyraz, Mehmet Nuri Ölçer, Vakkas Fırat, Abdurrahman Güven, Mehmet Salih Kaya, Müzzeyen Özkalan, Mahmut Sarısakal, Tayyip Durmuş, Mehmet Sait Göksu, Nurullah Mustafa Yılmaz, Süleyman Eskici, Mehmet Çetin, Yusuf Demirbay, Gizem Doğan, Ahmet Altındağ, Derya Alper, Hicri Bilgiç."Başkan kontenjanı ise şöyle:"Şerif Ayaz, Fadıl Demirhan Seçilmiş, Abuzer Çelik Abduhamit Ünsal." - ADIYAMAN