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AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Şahin atandı

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Mücahit Murat Şahin atandı.

27.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:24 AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevine Şahin atandı
AK Parti İlçe Başkanlığı görevine Mücahit Murat Şahin atandı.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi tarafından atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.
İlçe Başkanlığı görevine getirilmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Şahin, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışacağını belirtti.
Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve Marmara Bölge Koordinatörümüz Sayın Mustafa Köse Başkanlığında tarafıma tevdi edilen AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevim hayırlara vesile olur inşallah. Bu süreçte emeği geçen il başkanımıza, milletvekilimiz, teşkilatımıza, değerli büyüklerime ve hayır dualarını esirgemeyen Lüleburgazlı hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Murat Şahin, Lüleburgaz, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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