AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Malatya oldu. Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan oldu. Peki, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı olan Selahattin Gürkan kimdir? Selahattin Gürkan kaç yaşındadır? Selahattin Gürkan nerelidir? Selahattin Gürkan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN SELAHATTİN GÜRKAN KİMDİR?

Selahattin Gürkan, 1958 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu ve lisesiyi Malatya'da okudu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunu olan Gürkan, vatani görevini tamamladıktan sonra 1979-1989 yılları aralığında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

MALATYA İŞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Daha sonra Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan, 1995-2001 yılları aralığında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 ile 2003 yılları arasında Malatya İŞ- KUR İl Müdürlüğü yaptı.

2004'TE BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004 – 2009 ve 2009 – 2013 dönemlerinde gerçekleştirip üçüncü dönem Belediye Başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle devam ettirdi. Selahattin Gürkan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı oldu.