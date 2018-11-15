AK Parti Malatya'da Temayül Yoklaması Yapacak

15 Kasım 2018 Perşembe 16:43



15 Kasım 2018 Perşembe 16:43

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, pazar günü adaylar için temayül yoklaması gerçekleştireceklerini söyledi.Koca, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurularının sürdüğünü ifade etti.Başvuruların yarına kadar devam edeceğini hatırlatan Koca, ardından pazar günü Şeker Fabrikası yakınındaki yeni kapalı spor salonunda temayül yoklaması yapacaklarını kaydetti.Koca, temayül yoklamasında geleneksel yöntemlerin kullanılmayacağını belirterek, "Süreci hızlandırmak adına genel merkezimizin uygulamaya aldığı e-Temayül şeklinde temayülümüzü gerçekleştireceğiz. Bu sistemle hem geçersiz oyların kullanımı hem de mükerrer oy kullanılırsa bunun engellenmesi sağlanacak. Ayrıca gelişen teknolojiye de ayak uydurmak amacıyla e-Temayül sistemine geçmiş bulunuyoruz. Temayül Türkiye genelinde yapılacak." dedi.