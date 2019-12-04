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AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca: "Delege seçim sürecimiz başladı"

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Delege seçim sürecimiz başladı, bu ayın 15'ine kadar tamamlamayı planlıyoruz.

04.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:00AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca:
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, "Delege seçim sürecimiz başladı, bu ayın 15'ine kadar tamamlamayı planlıyoruz. Şubat ayı sonu itibari ile ilçe kongrelerimiz başlayacak." dedi.
Koca, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.
Partilerinde kongre sürecinin başladığını dile getiren Koca, büyükşehirlerde sürecin ilçe kongreleri ile başlayacağını söyledi.
Delege seçiminde oy kullanacak üyelerin belirlendiğini aktaran Koca, "Delege seçim sürecimiz başladı, bu ayın 15'ine kadar tamamlamayı planlıyoruz. Şubat ayı sonu itibari ile ilçe kongrelerimiz başlayacak ve haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Ağustos ayında il kongrelerimiz başlayacak ve kasım ayına kadar devam edecek. " ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun gördüğü büyükşehir ile bazı il kongrelerine katıldığını hatırlatan Koca, "Nasip olursa Cumhurbaşkanımız Malatya İl Kongresi'ne de iştirak eder, programı uygun olursa." diye konuştu.
İhsan Koca, bir gazetecinin İl Başkanlığı'na aday olup olmayacağını sorması üzerine, "Daha bir yıla yakın zaman var, şu an biz görevimizin başındayız. Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Bize görev verilirse, 'Başımızın üstüne.' deriz." yanıtını verdi.

İhsan Koca, AK Parti, Malatya, Politika

Kaynak: AA

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