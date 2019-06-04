04.06.2019 14:40
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AK Parti Malatya il başkanlığı bayramlaşma programı

AK Parti Malatya il başkanlığı bayramlaşma programı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İslam aleminin ramazan bayramını kutladı.
Önlerinde İstanbul seçiminin bulunduğunu ve bu seçimi önemsediklerini anlatan Tüfenkci, "İstanbul Türkiye'nin kalbi. Türkiye üzerinde oyunlar oynayanlar İstanbul'u model olarak alıyorlar. Esasından İstanbul'da yapılan yerel bir seçim ama baktığımızda Avrupa ve Dünya araya kitlenmiş vaziyette. İlgili ilgisiz birçok insan İstanbul seçimlerine yoğunlaşmış vaziyette." ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise konuşmasında seçmen kaydı İstanbul'da bulunan vatandaşların İstanbul'a giderek oylarını kullanmasını istedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca yaptıkları selamlama konuşmasında vatandaşların ramazan bayramını kutladı.
Kaynak: AA
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