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AK Parti Manisa İl Teşkilatında bayramlaşma

AK Parti Manisa İl Teşkilatı, Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşmak için il başkanlığında düzenlenen törende bir araya geldi.

10.08.2019 11:04 AK Parti Manisa İl Teşkilatında bayramlaşma
AK Parti Manisa İl Teşkilatı, Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşmak için il başkanlığında düzenlenen törende bir araya geldi.
Bayramlaşma törenine AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen ile Tamer Akkal, eski milletvekili Muzaffer Yurttaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve partililer katıldı.
AK Parti Manisa İl Başkanı Mersinli, kurban bayramının yoğun geçmesinden dolayı yaptıkları istişareler sonunda teşkilat bayramlaşmasını bayram öncesinde yapma kararı aldıklarını belirterek herkesin bayramını kutladı.
14 Ağustos'un AK Parti'nin kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Bilen, "Hepinizin bayramını kutluyorum. İnşallah bayramı ağız tadıyla huzur içerisinde ailemizle birlikte yaşayalım. Rabbim bizi bayrama sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştursun." diye konuştu.
Akkal da tüm partililerin ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı.

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Kaynak: AA

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