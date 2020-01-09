Haberler » Güncel » AK Parti Manisa Milletvekili Kıvırcık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber

AK Parti Manisa Milletvekili Kıvırcık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, gazetecilerin 10 Çalışan Gazeteciler gününü yayımladığı mesajla tebrik etti.

09.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:08AK Parti Manisa Milletvekili Kıvırcık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
AK Parti Semra Kaplan Kıvırcık, gazetecilerin 10 Çalışan Gazeteciler gününü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Semra Kaplan Kıvırcık, mesajında, gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların alma hakkının korunmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
Medyanın demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu aktaran Kıvırcık, şunları kaydetti:
"Demokrasi kültürümüzün en önemli parçalarından biri olan medya kuruluşlarımızın bu sorumluluğun bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine olan inancımız her zaman tamdır. Bizler her zaman olduğu gibi doğru ve tarafsız habercilik yapan ve meslek etiğinden taviz vermeden çalışan basın yayın kuruluşlarımızı takdirle takip ediyoruz. Ön yargılardan uzak şekilde halkın haber alma hakkını yerine getiren, haber değeri taşıyan gelişmeleri kamuoyu ile paylaşma noktasında her zaman toplumun yanında yer alan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Semra Kaplan Kıvırcık, Milletvekili, AK Parti, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:55  Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar - Haber
17:54  Batman'da, 24 köy yolu kardan kapandı - Haber
17:54  Malatya Ticaret Borsası - Haber
17:54  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
17:50  Belediye meclis üyesi Çalışkan; "Şehir içi ulaşımda, otomobil yerine bisiklet kullanılabilir" - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
16:11  Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı - Haber
9.01.2020 18:05:04