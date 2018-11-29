AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Mardin'di. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman oldu. Peki, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Vejdi Kahraman kimdir? Mehmet Vejdi Kahraman kaç yaşındadır? Mehmet Vejdi Kahraman nerelidir? Mehmet Vejdi Kahraman hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEHMET VEJDİ KAHRAMAN KİMDİR?

Mehmet Vejdi Kahraman, 1962 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de okudu.

BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMALARDA BULUNDU

Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetlerine devam eden Mehmet Vejdi Kahraman, bölgesinin bilimsel ve teknik yeniliklerle tanışmasına destek olarak birçok firmada yöneticilik yaptı. Otuz yıldan beri iş hayatına ek olarak birçok sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

MESLEKİ ODA VE BİRLİKLERDE AKTİF FAALİYET GÖSTERDİ

Mardin'de mesleki oda ve birliklerde aktif olarak faaliyet gösterdi. 2011'de Mardin AK Parti milletvekiliaday adayı ve 2014 yerel seçimlerde Mardin AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Mehmet Vejdi Kahraman, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır.

EVLİ ve 5 ÇOCUK BABASI

Mehmet Vejdi Kahraman, evli ve 5 çocuk babasıdır.