AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç: "Sürekli Gelişen ve Kendini Yenileyen Bir Mardin İçin AK Parti...

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AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "AK Parti'nin belediyecilik anlayışında hizmetle beraber gönüllerde de buluşmak, gönülleri fethetmek var" dedi.Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, en ücra köşede bile bulunan vatandaşın gönlünü fethedinceye, projeleri kendilerine anlatıncaya kadar çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceklerini söyledi. Kılıç, "AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Vejdi Kahraman ve ilçe belediye başkan adaylarımızın, Mardin'i tüm ilçeleriyle beraber kalkındıracak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu projeler tüm Mardin'in her bir metrekaresini, her bir insanımızı kapsamaktadır. AK Parti'nin siyasi ve hizmet anlayışında bölge ayırımı asla olmadı, olmayacak da. Bizler Mardin'in hak ettiği noktaya ulaşmasını istiyoruz. Topyekun millet iradesinin egemen olduğu, barışın ve huzurun tesis olunduğu, sanayi, ticaret ve tarımda sürekli gelişen, kendini yenileyen bir Mardin'in oluşmasını istiyoruz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışında hizmetle beraber gönüllerde buluşmak, gönülleri fethetmek var. Halkımızdan aldığımız güçle 17 yıldır hizmet üretiyoruz ve durmadan üretmeye devam edeceğiz. Memleketimiz için çok önemli olan yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Birbirinden tecrübeli ve birikimli adaylarımızın büyük emeklerle Mardin'in coğrafi yapısına uygun şekilde hazırladıkları projeleri hayata geçirmek ve Mardin'i zirveye ulaştırmak için Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Vejdi Kahraman ve tüm ilçe adaylarımıza desteklerinizi eksik etmeyiniz" dedi. - MARDİN