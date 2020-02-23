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AK Parti Mardin Milletvekilleri Dinçel ve Demirkaya Midyat'ta

AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

23.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:10AK Parti Mardin Milletvekilleri Dinçel ve Demirkaya Midyat'ta
AK Parti Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, görüşmede devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Spor Kompleksinin ihale aşamasına geldiğini belirten Şahin, "Tenis kortu, basketbol sahası, yüzme havuzunun da yer aldığı kompleksimiz, sosyal yaşam alanlarıyla da ilçedeki vatandaşlarımıza daha güzel vakit geçirebilecekleri imkanı sağlamış olacağız." dedi.
Şahin, Mardin-Midyat kara yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Mardin-Midyat bölünmüş yolu ihale aşamasıa geldi." ifadesini kullandı.
Milletvekili, Şeyhmus Dinçel Midyat'ın gelişmesi için en her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini söyledi.
Milletvekili Cengiz Demirkaya ise Şahin'i uyguladığı projelerden dolayı tebrik ederek, "AK Parti iktidarları döneminde ciddi bir büyüme ivmesi yakalayan Midyat'ın bu projelerle daha üst noktalara taşınacak. Midyat Belediyesinin çalışmaları takdire şayandır. Diğer belediyelere örnek gösterilecek çalışmaları var." dedi.

Veysi Şahin, AK Parti, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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