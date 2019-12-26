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AK Parti Mardin milletvekilleri Midyat Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti

AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ile Şeyhmus Dinçel, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

26.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:56 AK Parti Mardin milletvekilleri Midyat Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti
AK Parti milletvekilleri Cengiz Demirkaya ile Şeyhmus Dinçel, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, makamında gerçekleşen ziyarette, belediye olarak hayata geçirdikleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, hayata geçirdikleri projelerin ilçenin ekonomik, kültür, tarım, spor, turizm ve sanat gibi alanlarda gelişimine katkı sağladığını söyledi.
Demirkaya ve Dinçel de Şahin'i çalışmalarından dolayı tebrik ederek, AK Parti iktidarları döneminde ciddi bir büyüme ivmesi yakalayan Midyat'ın bu projelerle daha üst noktalara taşınacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

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