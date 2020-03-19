Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen: 'Devlet hastanemizde salgın için her türlü tedbir... - Güncel

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen: "Devlet hastanemizde salgın için her türlü tedbir...

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının çok iyi çalıştığını, Marmaris Devlet Hastanesinde de ilave tedbirler alındığını bildirildi.

19.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:06
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen:
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının çok iyi çalıştığını, Marmaris Devlet Hastanesinde de ilave tedbirler alındığını bildirildi.
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelenin, her geçen gün kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.
Marmaris Devlet Hastanesini ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde gördüğünü belirten Gökmen, hastane çalışanlarına da moral ve destek olmaya çalıştıklarını belirtti.
Gökmen, Sağlık Bakanlığının etkili çalışmalarını Marmaris'teki hastanelerde de hissedildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Devlet hastanemizde salgın için her türlü tedbir alınmış durumda. Ambulanslarda görevli personelimiz kaza ve yaralanma dışında gittikleri vakalarda önlem amaçlı özel kıyafetler giymektedir. Sağlık çalışanlarını bu kıyafetlerle gördüğümüzde panik yapmamalıyız. Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yaparak 14 kurala uymalı ve evlerimiz de biraz dinlenmeliyiz. Sosyal medyada aktarılan her bilgi ve paylaşıma itibar edilmemeli. Güvenilir kaynaklar takip edilmelidir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : AK Parti, Marmaris, Ceyhun, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Güncel
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading