AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen: "Devlet hastanemizde salgın için her türlü tedbir...

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının çok iyi çalıştığını, Marmaris Devlet Hastanesinde de ilave tedbirler alındığını bildirildi.AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelenin, her geçen gün kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.Marmaris Devlet Hastanesini ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde gördüğünü belirten Gökmen, hastane çalışanlarına da moral ve destek olmaya çalıştıklarını belirtti.Gökmen, Sağlık Bakanlığının etkili çalışmalarını Marmaris'teki hastanelerde de hissedildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Devlet hastanemizde salgın için her türlü tedbir alınmış durumda. Ambulanslarda görevli personelimiz kaza ve yaralanma dışında gittikleri vakalarda önlem amaçlı özel kıyafetler giymektedir. Sağlık çalışanlarını bu kıyafetlerle gördüğümüzde panik yapmamalıyız. Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yaparak 14 kurala uymalı ve evlerimiz de biraz dinlenmeliyiz. Sosyal medyada aktarılan her bilgi ve paylaşıma itibar edilmemeli. Güvenilir kaynaklar takip edilmelidir."

Kaynak: AA