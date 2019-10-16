AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Toplantısı'nda konuşma yaparken mecliste bir grup tarafından Gündoğdu Marşı okundu.Gündoğdu Marşı, Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde gerçekleşen AK Parti Meclis Toplantısı'na damga vurdu.
Gündoğdu Marşı'nı söyleyen grubun, marşın orijinalinde yer alan "Üstümüzden eksilmesin Al Bayrağın gölgesi" kısmını değiştirerek "Üstümüzden eksilmesin reisimin gölgesi" şeklinde değiştirmesi dikkat çekti. Erdoğan, marş okunduğu esnada konuşmasına kısa bir süre ara verip marşı dinledi.
Öte yandan grup konuşması esnasında marşın söylenmesi sosyal medyada çok kısa sürede gündem oldu.
Gündoğdu Marşı Sözleri:
Gün doğdu, hep uyandık,
Siperlere dayandık
İstiklalin uğruna da,
Al kanlara boyandık.
Sandılar Türk uyudu,
Ata cenge buyurdu,
Türkün asker olduğunu,
Dünyalara duyurdu.
Ülkemiz Türk ülkesi,
Aşık eder herkesi
Üstümüzden eksilmesin
Al bayrağın gölgesi.
GÜNDOĞDU MARŞI NE ZAMAN YAZILDI?
26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı (Büyük Taarruz), 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk Ordusu'nun kesin zaferi ile sonuçlanır. Afyon – Kütahya hattından İzmir'e doğru ilerleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'i geri alarak 3 yıldan uzun süre işgal altında kalan topraklarımızı geri alır.
Büyük Taarruz sonrasında Gündoğdu Marşı, İzmir'in Kurtuluşu sonrasında İzmir Marşı, Türk insanının vatan uğruna canını seve seve feda etmesini anlatmak için yazılmıştır.