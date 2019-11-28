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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Açıkel istifa etti

Ak Parti Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kenan Açıkel görevinden istifa etti.

28.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:10AK Parti Merkez İlçe Başkanı Açıkel istifa etti
Ak Parti Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kenan Açıkel görevinden istifa etti.

Edinilen bilgiye göre, Ak Parti Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kenan Açıkel Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti.

Açıkel yaptığı yazılı açıklamada, "Uzun süreden beridir rahatsızlığım nedeni ile tedavi görmekteyim. Başlayan 7. Olağan Kongre sürecimizde aday olamayacağımı genel merkez yetkililerine belirttim. Yeni arkadaşlarımızın önünü açmak üzere Temmuz 2014 tarihinden itibaren yürütmüş olduğum Ak Parti Iğdır Merkez İlçe Başkanlığından bugün itibariyle genel merkezimiz ile yapmış olduğum istişare üzerine istifa ediyorum" dedi. - IĞDIR

Iğdır Merkez, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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