AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Bozkurt Kutlama

Başkan Bozkurt, vatandaşların sağlıklı olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlayacak, etkili, kaliteli sağlık hizmetlerini sunmak, devletlerin en öncelikli görevlerinin başında geldiğini belirterek, "Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve her alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyede olan Türkiye, sağlık alanında da ne kadar ileride olduğunu yaptığı başarılı çalışmalarla ve önemli yatırımlarla birlikte sunulan sağlık hizmetlerinde kanıtlamıştır. Bu başarıda başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarının da büyük emeği vardır. Bu duygu ve düşüncelerle "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünden alınan ilhamla, yurdumuzun her köşesinde insan sağlığı için fedakarca hizmet eden, karşılaştığı türlü güçlüklere rağmen vatandaşlarımızın sağlık sorunlarına yönelik insan üstü gayret gösteren hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler