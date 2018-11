AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş: "Görüş Farkı Zenginliğimiz, Partililerimiz Arasında...

27 Kasım 2018 Salı 13:53



KIRŞEHİR (İHA) – Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, AK Parti'de görüş farklılıklarının zenginlik olduğunu partililer arasında ise muhalefetin olmadığını söyledi.Merkez İlçe Başkanı Altaş, Kırşehir'de son dönemlerde sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplarla yanıltıcı ve provoke edici paylaşımlar nedeni ile bilgi kirliliği yaşandığını belirtti.Altaş muhabirlere yaptığı açıklamasında, "Bilinmelidir ki; her toplulukta farklı görüş vardır ki bu zenginliğimizdir. Ancak partililerimiz arasında muhalefet yoktur. Adayımız açıklandığında bir yumruk olmasını da biliriz. Diğer partililerin adaylarına saygı duymakla birlikte açıkçası çokta ilgilenmiyoruz. Biz teşkilat mensupları da ile İl Başkanlığımız başkanlığında kim açıklanır ise açıklansın en iyisi olduğunu bilir bir bütün halinde adayımızın yanında hep birlikte sizlerden yetki isteriz"dedi.AK Parti'nin doğru kişilerle yola çıktığını anlatan Merkez İlçe Başkanı Altaş, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için partimizden Kırşehir İl Belediye Başkanlığı için 4 aday adayı müracaatta bulunmuştur. Ancak; mevcut Belediye Başkanlarımız hatta İl ve İlçe başkanlarımız için adaylık başvurusu gerekli olmadığından başvuruda bulunulmadı. Ülke genelinde yapılan temayül yoklaması ilimizin de içerisinde bulunduğu birçok ilde ihtiyaç duyulmadığı için gerçekleştirilmedi.Son dönemde şehrimizde özellikle sosyal medya üzerinde açılan sahte hesaplar ile yanıltıcı, provoke edici, ayrıştırıcı ve bilgi kirliliği oluşturan paylaşımlar yapıldığını müşahede etmekteyiz. Bu tür hesapların yayınladığı her haber bilgi kirliliği meydana getirmek ve bilgi paylaşmak değil seçmeni olumsuz yönde etkilemek amaçlıdır. Bu tür hesapların ve paylaşımların kime ve neye hizmet ettiği hiç bir zaman bilinememektedir. 15 Temmuz öncesi açılan FETÖ/PDY hesaplarını andıran bu paylaşımları dikkate almamak ve hesapların şikayet edilmesi gerekmektedir.15 Temmuz'da başlayan her adımda hiç bir menfaat gütmeden sadece Devlet bekasını düşünen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durup Cumhur İttifakını devam ettiren Devlet Bahçeli'nin onurlu duruşunu saygı ile karşılıyoruzBugün gün birlik ve beraberlik günüdür. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlenecek aday açıklanana kadar yapılan ve yapılacak olan hiç bir yorum ve paylaşıma itibar edilmemesi gerekmektedir"diye konuştu. - KIRŞEHİR