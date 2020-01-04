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AK Parti merkez ilçe yöneticileri kurucu il başkanını ziyaret etti

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti de merkez ilçe başkanı Ali Demir, partide ilçe başkanı olarak görev alan başkanlarla Kurucu İl başkanı Adem Özbağlı'yı ziyaret etti.

04.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:39 AK Parti merkez ilçe yöneticileri kurucu il başkanını ziyaret etti
KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti de merkez ilçe başkanı Ali Demir, partide ilçe başkanı olarak görev alan başkanlarla Kurucu İl başkanı Adem Özbağlı'yı ziyaret etti.

Özbağlı'nın evinde gerçekleştirilen ziyarette partinin genel durumu ve stratejisi üzerine sohbet edildi. Kurucu il başkanı Özbağlı, Kırşehir'de birliktelik ruhunu yeniden canlandırmak için yapılacak her çalışmayı desteklediğini ve yönetimin yanında olduğunu ifade etti.

İlçe Başkanı Ali Demir ise AK Parti'de gençlerin yetişmesi ve teşkilatlanma noktasında yardım ve destek istedi. - KIRŞEHİR

Ali Demir, Kırşehir, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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