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AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'ın Tarsus ziyareti

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Tarsus ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

07.09.2019 13:30 AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'ın Tarsus ziyareti
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Tarsus ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
Yılmaz ve beraberindeki heyet ilk olarak Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ile bir araya geldi.
Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Tarsus'un tarım, ekonomi ve ticaret açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.
Tarsus'ta tüm sivil toplum kuruluşlarıyla çözüm odaklı çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, ilçenin sorunlarının çözülmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Yılmaz, daha sonra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarsus Ziraat Odasını ziyaret etti, yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.

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Kaynak: AA

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