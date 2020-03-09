AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Kuzucu'dan CHP'li Özkoç'a tepki
AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
09.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:08
AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Kuzucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini söyledi.
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğine dikkati çeken Kuzucu, "Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz, Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir." dedi.
Kuzucu, AK Parti teşkilatları olarak CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı.
Kuzucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini söyledi.
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğine dikkati çeken Kuzucu, "Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz, Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir." dedi.
Kuzucu, AK Parti teşkilatları olarak CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Kuzucu'dan CHP'li Özkoç'a tepki
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Merzifon, AK Parti, Güncel
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