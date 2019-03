Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in artık AK Parti belediyeciliğiyle tanışması ve hak edildiği şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.Pakdemirli, Gündoğdu Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti.Kentin bir bakanı olarak Ankara'ya gittiğini ama İzmir'i unutmadığını, burada yaşayan insanların her zaman emrinde olduğunu belirten Pakdemirli, Bakanlığı tarafından kente 9 milyar lira hibe ve yatırımlar yapıldığını, AK Parti hükümeti tarafından ise İzmir'e 67 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.Pakdemir, İzmir'in hak ettiği yere gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "İzmir'e bu kadar hizmet yaptık ama İzmir ne yazık ki AK Parti belediyeciliğiyle tanışamadı. Tarım ve Orman Bakanı olarak her zaman sizlerin emrindeyim. Sizlerden bir şey istiyorum, 1983 yılında İzmir'den ayrıldım 2004 yılında İzmir'e döndüm fotoğraf karesi yine aynı. İzmir artık AK Parti belediyeciliğiyle kavuşmak durumundadır, İzmir Nihat Zeybekci ile yönetilmelidir. Çünkü yönetmeyi bilen ve hak edenlere oy vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta zeybek oynamaya var mıyız?" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise İzmir'in yeniden tarih yazdığını ve kentin 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteği bundan sonra da sürdüreceğini söyledi.31 Mart'ta İzmir'de 20 yıldır devam eden CHP belediyeciliğinin sona erecek işaret fişeğinin atılacağını bildiren Dağ, şunları kaydetti:"Bundan yaklaşık 1 sene önce Halkapınar Spor Salonu'nda sizlere şunu demiştim, 2019 daki yerel seçimlerde inşallah bir AK Parti'li kardeşimizin İzmir Büyükşehir Belediyesinin balkonunda konuşma yapması nasip olacak. Nihat Zeybekci ile balkon konuşmayı yapmayı hazır mıyız İzmir? Konak Meydanı'nda zeybek oynamaya var mıyız? Buraya kadar gelen herkese candan bir şekilde teşekkürlerimi sunuyorum."Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de Cumhur İttifakının ilk mitinginin İzmir'de yapıldığına dikkati çekti.Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını ifade eden Zeybekci, "Biz efelenmeye değil ama efeler gibi dimdik durmaya geldik. Efelerin zeybeklerin diyarı Ege'nin başkenti İzmir'i yine tarihindeki muhteşem günlere döndürmeye sizinle beraber geldik, siz varsanız olur bu iş." dedi.Zeybekci, İzmir'in 20 yıldır vaktinin çalındığını savunarak şöyle devam etti:"Çöp dağlarına mahkum ettiler, her yağmurda bu şehri kanalizasyon batmasına, trafiğe, otoparksızlığa mahkum ettiler. İzmir'i o muhteşem şehri yeşilsizliğe mahkum ettiler. 4,5 milyonluk bu şehir dünyanın en zengin bölgesinde. İzmir Türkiye'de genç işsizlik oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi Ankara'dan ve İstanbul'dan, Gaziantep'den Antalya'dan her yerden yüksek. Her 4 gencimizden 1 tanesi işsiz. Dünyanın en zengin topraklarındayız. Bir zamanlar ticaretin, lojistiğin, turizmin, bereketin başkenti İzmir'in gençleri işsiz. Antalya'ya 19 milyon turist geldi İzmir'e 1 milyon turist geldi. Antalya esnafı kazandı İzmir'de ise yok."Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i işaret ederek sözlerini sürdüren Zeybekci "Seferihisar'da 10 yıl ilçende belediye başkanlığı yaptın satmadığın yer kalmadı. Seferihisarlılar 'saat kulesine sahip çıkın satar' diyorlar. Bir ilçe belediye başkanı 180 gün yurt dışında ne yapar. Uçak parası zaten 1 milyon tutar. Şu anda o ilçenin belediyesinde 4 aydan beri düzenli maaş ödenemiyor. Bir de son söz 'Brüksel'de ofis açacağız' diyor. Sen önce İzmir'in ilçelerinde bir ofis aç. Arka mahallelerden haberi var mı? İzmir'i 4 Ç'ye mahkum ettiler, çamur, çöp, çukur, çarpık yapılaşma. İzmir'e 1 tane Ç gelecek, çiçek gibi İzmir." ifadelerini kullandı.