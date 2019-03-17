Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçinin, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalktığını belirterek, "Bay Kemal'in söylediğine bakın, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Sen ne menem bir adamsın. Yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat olarak bu ifadeyi nasıl kullanırsın?" dedi.AK Parti ve MHP'nin ortak İzmir mitinginde konuşan Erdoğan, dünyanın öteki ucundaki bir caninin, cuma namazı için toplanan Müslümanları katlettiği silahının üzerine doğrudan doğruya Türkiye'yi ve Türk milletini hedef alan semboller çizdiğini söyledi.Bu kişinin saldırısını Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerin, tüm dünya liderlerinin, İslam'a ve Müslümanlara bir saldırı olarak değerlendirdiğini ifade eden Erdoğan, "Ancak bunun adını koymuyorlar. 'Bu bir Hristiyan teröristtir.' diyemiyorlar. Ama bir Müslüman olsa o zaman 'İslami terör' diyorlar. Bakın bu çok önemli. Batı'ya İzmir'den sesleniyorum, niye bunu söyleyemiyorsunuz? Ama burada bir şey daha var. Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın bir siyasetçi, bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor." diye konuştu.Erdoğan, "Şimdi size onu da ispatlıyorum." diyerek, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin görüntüleri, ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor." sözlerini içeren videoyu vatandaşlara izletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Şu bay Kemal'in söylediğine bakın, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' diyor. Sen ne menem bir adamsın. Yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat olarak bu ifadeyi nasıl kullanırsın? Şimdi ben diyorum ki CHP'ye gönül veren kardeşlerim, bu adama 31 Mart'ta haddini bildirmeyecek misiniz? Şu ifadeye bak, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' Niye Hristiyan dünyasından demiyorsun da İslam dünyasından diyorsun. Bu adam Müslüman mı, Hristiyan. Hristiyan o senatör bunu kullanıyor, sen de aynen o Hristiyan'ın ağzıyla konuşuyorsun. Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim, bu aziz millet, Allah'ın izniyle Kandil'dekilere de HDP'ye de bay Kemal'e de dersini en güzel şekilde verecektir.Ve ne diyor, 'Anadolu yakası, Avrupa yakası. Anadolu yakasında yaşayabilirsiniz, Avrupa yakasına geçemezsiniz.' Ne olacak, onlar gelecekmiş orada bizi oralardan süreceklermiş. ya senin atan bizi süremedi, bu ülke artık eski Türkiye değil. Ah şöyle bir gelmeye teşebbüs etseniz. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.""Bay Kemal, sen korkaksın korkak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, darbe girişimi gecesi saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indiğini, FETÖ'cülerle dayanışma içinde olduğundan tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesine gittiğini belirtti. 15 Temmuz gecesi saat 01.15'te kendisinin ise ailesiyle Atatürk Havalimanı'na indiğini ve darbeyi bitirene kadar burada kaldığını anlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun da kahvesini yudumlayarak kendilerini izlediğini kaydetti.Kılıçdaroğlu'nun, "Darbe olursa tankın üstüne ilk defa ben çıkarım." dediğini aktaran Erdoğan, "Bay Kemal, sen ürkeksin ürkek, sen korkaksın korkak. Senden bir şey olmaz. İzmir'e de böyle bir korkak ve onun adamı yakışmaz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun anlamadığı noktalar bulunduğunu belirterek, "Karşımızdaki zihniyetin gözünde Müslüman eşittir Türk, Türk eşittir Müslüman demektir. Kılıçdaroğlu sen bunu anlamıyorsun. Siz kendinizi nasıl tarif ederseniz edin, bu tasniften ve sonuçlarından kurtulamazsınız." diye konuştu. Erdoğan, ezan, bayrak, rabia konusundaki hassasiyetlerinin sebebinin de bu olduğunu söyledi.-"Savunma sanayimizi baltalamaya çalışıyorlar"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle Türkiye'ye saldırdığını da ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Fırsat bulsalar inanın bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmeyecekler. Suriye'de kurulmak istenen terör koridoruna engel olma çalışmalarımız kritik bir dönemden geçiyor.Ey Avrupa Parlamentosu, diyorsun ki 'Avrupa Birliği ile müzakerelerini Türkiye'nin durduralım'. Tamam ne kadar güzel, hadi. Senin aldığın kararların kıymeti harbiyesi yok o ayrı bir mesele ama Avrupa Birliği böyle bir karar alsa ne kadar güzel, ne kadar hayırlı olur. Biz de bu kararınızı bekliyoruz zaten. Alın bu kararı, biz hazırız ama alamazlar. Bu konuda tüm sözler 31 Mart'a oraya saklı, gözler de oraya saklı. Savunma sanayimizi biliyorsunuz, onu baltalamaya çalışıyorlar, baltalayamayacaksınız, orada da 31 Mart sonucu bekleniyor. İşte bunun için diyoruz ki 31 Mart beka seçimidir. Türkiye'nin 17 yıllık birikimlerini korumak için bu seçimden istikrar ve güven ortamına halel getirmeyecek bir neticeyle çıkmak zorundayız."NotlarKonuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli el ele vererek vatandaşları selamladı.Daha sonra iki ayrı noktaya canlı yayın bağlantısı gerçekleştirildi. İlk canlı bağlantı, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Balıkesir Kuzey ve Batı Kavşağı arası 29 kilometrelik bölümün açılışına yapıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın hazır bulunduğu alanın görüntülerini vatandaşlarla izleyen Erdoğan, "Nasıl? İzmir'e yakışır mı, Balıkesir'e yakışır mı? Öyleyse 31 Mart Cumhur İttifakı." ifadelerini kullandı.Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı arasındaki 24,5 kilometrelik bölümünün açılış törenine yapılan bağlantı üzerine de görüntüleri vatandaşlarla izleyen ve "Güzel mi? Öyleyse 14 gün var, çok çalışacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Yol olursa medeniyet var, yol olmazsa yok." dedi.Açılışın gerçekleştirildiği alanda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da yaptığı konuşmada, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bazı bölümlerinin daha önce trafiğe açıldığını anımsattı.Projenin maksadının yüzde 80 oranında hasıl olduğunu dile getiren Turhan, "Bugünden sonra İstanbul-İzmir trafiği 4 saate düşüyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde, bu yıl yaz sonlarında, kalan kesimleri de trafiğe açarak projenin tamamı hizmete girecek. 10 milyar dolar tutarında olan bu projeyi kamu kaynağı harcamadan yap-işlet-devret modeliyle hizmete açtık. Projenin hizmete girmesiyle özellikle yaz aylarında şehir geçişlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, yoğunluğu sona ermiş olacak." bilgisini verdi. Bakan Turhan'ın konuşmasının ardından açılış gerçekleştirildi.(Bitti)