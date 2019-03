Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin karşısına açıkça çıkma cesareti olmayanlara ne belediye ne ülke yönetimi teslim edilemez." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti.HDP'li parti yöneticileri ve milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı öven ve eylemlerine destek veren ifadelerinin yer aldığı görüntüleri vatandaşlara izleten Erdoğan, şunları söyledi:"Bu adam suçludur. Niye? Savaş ilanı yapıyor. ya sizin her yeriniz savaş olsa ne yazar? Topunuz gelin, topunuz. Evelallah bir kaşık suda bunları boğarız. 15 Temmuz'da bunu yapmadılar mı yaptılar. Meydanlara çağırdık, meydanları siz doldurdunuz. Ne oldu? 16 saatte hepsi tükendi bitti. Ne diyor kadın. 'Biz, sırtımızı YPG/YPJ/PYD'ye dayadık.' Ha ben de söyleyim, biz de sırtımızı İzmirli kardeşlerimize ve Allah'ımıza, milletimize dayadık. Bizim farkımız bu. Öyleyse bu hesabı, bunlara 31 Mart'ta sormalıyız. Neymiş 'keleşleri bize döndüreceklermiş.' ya senin her yerin keleş olsa ne olur. Siz kalleşsiniz kalleş, ne keleşi."Erdoğan, İzmir'in artık ibreyi tersine çevireceğine işaret ederek, "Sizlerden bu maskeli baloyu, bu matruşka oyununu, bu bukalemun siyasetini 31 Mart'ta sona erdirmenizi bekliyorum. Milletin karşısına açıkça çıkma cesareti olmayanlara ne belediye ne ülke yönetimi teslim edilemez. Lafa gelince Atatürk'ü dillerinden düşürmeyenlerin bu mirasa layık olmadığını 31 Mart'ta İzmir'e ve tüm ülkeye göstereceğinize inanıyorum. Cumhuriyetin sadece adını kullanıp cumhura, milli iradeye, istiklalimize, istikbalimize de saygısı olmayanlara derslerini bu seçimde vereceğinize inanıyorum. İzmirlinin iradesini babalarının tapulu malu gibi görerek karanlık pazarlıklarda pey olarak ortaya serenlere ağızlarının payını sandıkta vereceğinize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.İzmir'e yapılan yatırımlarCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'i kuru kuruya sevmekle kalmayıp aynı zamanda cumhuriyet tarihinde görülmedik hizmetlerle de tanıştırdıklarına dikkati çekerek, AK Parti hükümetlerinde İzmir'e 67 milyar yatırım yapıldığını bildirdi.Şehre eğitimde 2 milyar liralık yatırım yapıldığını, 9 bin 687 yeni derslik, 3 üniversite ile 6 bin 330 kişi kapasiteli yükseköğrenim öğrenci yurtları açıldığını aktaran Erdoğan, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde İzmir, Urla ve Tire'de 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 yükseköğrenim yurdu daha açıyoruz. Buca, Karabağlar, Ödemiş ve Torbalı gençlik merkezlerini, İzmir Halkapınar ile Kınık spor salonlarını buralara kazandırdık. İzmir'e ayrıca olimpik yüzme havuzu, Kemalpaşa ve Kınık'a da gençlik merkezleri yapmak için proje ve ihale çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu."İzmir'i çirkin ve çarpık yapılaşmadan kurtaracağız"Erdoğan, İzmir'in Karabağlar, Bornova ve Bergama ilçelerinin çirkin ve çarpık yapılaşmadan kurtulacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Hep birlikte buraları bir düzene sokacağız. 15'er bin seyirci kapasiteli Göztepe ve Alsancak stadyumlarının, Menderes gençlik merkezinin inşaatı sürüyor. Yıl sonuna kadar her iki stadımızın da inşaatını bitiriyoruz. 15 bin seyirci kapasiteli Karşıyaka Stadyumu'nu yapmak için tam 5 yıldır mücadele veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı davalar ve Karşıyaka Belediyesinin çıkardığı ruhsat sorunları yüzünden maalesef işler yürümedi. Ama biz tüm engellemelere rağmen Karşıyaka'ya bu modern stadyumumuzu kazandırmakta kararlıyız. Ayrıca artık ihtiyaca cevap vermeyen İzmir Atatürk Stadı'nın yerine dünyanın en modern tesislerinden biri olacak İzmir Atatürk Stadı'nı inşa edeceğiz.Ege Üniversitesinin Bornova kampüsündeki 290 bin metrekare alanda İzmir'e yakışır bir millet bahçesi yapmak için çalışmalara başladık. Hedefimiz sizlerin teveccühüyle gelecek büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle el ele verip İzmir'in yeşil alanlarının büyüklüğünü 3 yılda 10 katına çıkarmaktır. Lağım sularının doğrudan akıtıldığı İzmir Körfezi tıpkı 1994 öncesinin Haliç'i gibi kokmayı sürdürüyor. İzmir buna layık mı? İzmir halkı buna layık mı? İşte bunu ancak biz çözeriz. Temizliği evelallah buraya layık olduğu gibi getiririz."(Sürecek)