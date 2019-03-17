Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi - Otoyol Açılış Töreni (2)

- Miting alanından detaylar </br>MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanında görüntüsü</br>Otoyol açılış törenleri için canlı bağlantıdan görüntüler</br>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması </br>Açılış kurdelelerinin kesilmesi</br>Belediye başkan adaylarının kürsüye çıkışları ve toplu halde görüntüsü İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi. Mitingin ardından, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahının açılışı yapıldı. (21)