Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi - Otoyol Açılış Töreni (1)

- Miting alanından detaylar MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin kürsüye çıkışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile tokalaşmasıErdoğan ve Bahçeli'nin vatandaşları selamlamasıOtoyol açılış törenleri için canlı bağlantıdan görüntülerAçılışı yapılan yolların meydandaki vatandaşlara gösterimiAçılışı yapılan yolların görüntüleriAçılış kurdelelerinin kesilmesi İZMİR - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir
'de ortak miting düzenledi. Mitingin ardından, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir
kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar- Saruhanlı
kavşakları güzergahının açılışı yapıldı. (20)
İzmir, TEM Otoyolu, Güncel
Kaynak: AA