28.05.2019 12:04
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AK Parti Milletvekili Atabek'ten Sakaryaspor'a başarı dileği

AK Parti Milletvekili Atabek

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TFF 2. Lig play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sakaryaspor'a başarılar diledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TFF 2. Lig play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sakaryaspor'a başarılar diledi.
Atabek, yaptığı yazılı açıklamada, "Şehrimizin temsilcisi Sakaryaspor futbol kulübümüze, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı play-off final müsabakasında başarılar dilerim. Sakarya üst liglerde olmayı hak eden bir şehirdir. Bu zorlu virajdan çıkarak TFF 1. Lige çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. Milletvekili, AK Parti, Sakaryaspor, Güncel
Kaynak: AA