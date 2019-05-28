AK Parti Milletvekili Atabek'ten Sakaryaspor'a başarı dileği

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TFF 2. Lig play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sakaryaspor'a başarılar diledi.Atabek, yaptığı yazılı açıklamada, 'Şehrimizin temsilcisi Sakaryaspor futbol kulübümüze, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı play-off final müsabakasında başarılar dilerim. Sakarya üst liglerde olmayı hak eden bir şehirdir. Bu zorlu virajdan çıkarak TFF 1. Lige çıkacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.