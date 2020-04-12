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AK Parti Milletvekili Çelebi: "Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısıdır, herkes haddini bilsin"

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Çin'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na ilişkin göndermelerde bulunulmasına tepki göstererek, "Ağrı Dağı, Türkiye'mizin en esaslı...

12.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:28
AK Parti Milletvekili Çelebi:
AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Çin'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na ilişkin göndermelerde bulunulmasına tepki göstererek, "Ağrı Dağı, Türkiye 'mizin en esaslı parçalarından birisidir ve ülkemizin çatısıdır. Bu bin yıllık bir gerçektir ve dünya durdukça da bunu kimsenin değiştirme güce olmayacaktır! Herkes haddini bilsin" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun" ifadelerini değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği nezdinde girişimlerde bulunulduğunu anımsatan Çelebi, gelen cevapta Ermenistan'a bir yerel yönetim tarafından hazırlanarak gönderilen ve özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırılan yardım kolilerinde Ağrı Dağı'na atıf yapılan İngilizce ifadelerin sonradan eklendiğinin anlaşıldığı anımsattı.

Herkesin Türkiye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini kaydeden Çelebi, "Ağrı, birkaç gün sonra düşman işgalinden, zulüm ve gözyaşından, hunharca yapılan katliamlardan kurtuluşunu kutlayacak. Böyle bir günde Ağrı'nın hala 100 yıl önceki zihniyetle başka ülke topraklarına ait olduğunu kast etmek, atıfta bulunmak her ne şekilde olursa olsun kabul edilemez. Ağrı Dağı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türk toprağıdır ve Türkiye'nin çatısı hükmündedir. Biz 100 yıl önceki ruhla, yine aynı mücadele ve savaşı vermeye hazırız; herkes haddini bilsin" diye konuştu.

Çelebi, Çin Halk Cumhuriyet Büyükelçiliğinin, durumun araştırıldığını ve sonucundan Türkiye'yi bilgilendireceğini hatırlatarak, yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesini istedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Ağrı Dağı, AK Parti, Türkiye, Ağrı, Politika
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