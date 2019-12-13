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AK Parti Milletvekili Çivitcioğlu Çankırı'ya yapılan yatırımları anlattı

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından bugüne kadar Çankırı'ya yapılan hizmetleri değerlendirdi.

13.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:58AK Parti Milletvekili Çivitcioğlu Çankırı'ya yapılan yatırımları anlattı
AK Parti Salim Çivitcioğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından bugüne kadar Çankırı'ya yapılan hizmetleri değerlendirdi.
Çivitcioğlu, kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Çankırı'ya hizmet etmek için yola çıktıklarını belirtti.
İl merkezi ve ilçelerde yapılan yatırımları anlatan Çivitcioğlu, "Gücümüz yettiğince, aklımız erdiğince gidilmesi gereken noktada, 'Benin burada ne işim var' düşüncesine sahip değiliz. Ben Çankırı için sabah, öğlen, akşam giderim. Halkımız bize bunun için oy verdi. Ben Çankırı için ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar gayretimin hepsini sarf ederim." ifadesini kullandı.
Hiçbir belediyeyi birbirinden ayırma lüksleri bulunmadığını vurgulayan Çivitcioğlu, oy verenin de vermeyenin de milletvekili olduklarını kaydetti.
Bir gazetecinin, bazı internet sitelerinde yer alan hakkındaki iddialarla ilgili sorusu üzerine Çivitcioğlu, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını, iddiaların ispat edilmesi durumunda milletvekilliğini bırakacağını söyledi.

SALİM ÇİVİTCİOĞLU, Milletvekili, AK Parti, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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