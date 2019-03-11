AK Parti Milletvekili Dinç'ten Durankaya'ya Ziyaret

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AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Durankaya beldesini ziyaret etti.Beraberindeki partililerle beldeye giden Dinç, burada vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.Dinç, yaptığı konuşmada, vatandaşlardan destek isteyerek, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde beldede AK Parti belde belediye başkan adayı İsmail Demirci'nin kazanmasını temenni ettiklerini söyledi.Ardından belde belediyesini ziyaret eden Dinç, burada belediye yetkilileri ile görüştü.