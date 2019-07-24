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AK Parti Milletvekili Gülaçar'dan "Gazeteciler günü ve basın bayramı" mesajı

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, "24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24.07.2019 17:28 AK Parti Milletvekili Gülaçar'dan
AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, "24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti 27.Dönem Van Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü. Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Gülaçar mesajında, "Halkın haklının gür sesi olmak bir gazetecinin öz ödevidir. Bu minvalde görev ve sorumluluğunu yerine getiren emektar gazetecilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

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