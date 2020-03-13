AK Parti Milletvekili Günay'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
13.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:58
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Günay, mesajında, Türk toplumunun üzerimize düşen görevleri yaparsak ve gerekli tedbirleri alırsa salgını minimum etkiyle atlatacağına inandığını kaydetti.
Vatandaşların paniğe kapılmaması önerisinde bulunan Günay, şunları bildirdi:
"Geleneklerimiz ve alışkanlıklarımız sayesinde hijyene önem veren bir toplumuz. Hepimizin sakin olması ancak önerilen tedbirleri harfiyen uygulaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını takip edelim ve bireysel önlemlerimizi alalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sağlık Bakanlığımız koronavirüse salgınına karşı ulusal düzeyde gerekli önlemleri almış, toplumu şeffaf bir şekilde bilgilendirmiştir. Bu virüs dünyayı sararken, ölümler yaşanırken ülkemizde hayatlarını ortaya koyarak, gece gündüz fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza, Sağlık Bakanlığı ekibine, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın şahsında teşekkür ediyorum. Onların 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
Günay, ocak ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne pandemik salgınlarla mücadele konusunda bir önerge verdiğini ve kabul edildiğini anımsattı.
Günay, mesajında, Türk toplumunun üzerimize düşen görevleri yaparsak ve gerekli tedbirleri alırsa salgını minimum etkiyle atlatacağına inandığını kaydetti.
Vatandaşların paniğe kapılmaması önerisinde bulunan Günay, şunları bildirdi:
"Geleneklerimiz ve alışkanlıklarımız sayesinde hijyene önem veren bir toplumuz. Hepimizin sakin olması ancak önerilen tedbirleri harfiyen uygulaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını takip edelim ve bireysel önlemlerimizi alalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sağlık Bakanlığımız koronavirüse salgınına karşı ulusal düzeyde gerekli önlemleri almış, toplumu şeffaf bir şekilde bilgilendirmiştir. Bu virüs dünyayı sararken, ölümler yaşanırken ülkemizde hayatlarını ortaya koyarak, gece gündüz fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza, Sağlık Bakanlığı ekibine, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın şahsında teşekkür ediyorum. Onların 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
Günay, ocak ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne pandemik salgınlarla mücadele konusunda bir önerge verdiğini ve kabul edildiğini anımsattı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milletvekili, Tıp Bayramı, AK Parti, 14 Mart, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı