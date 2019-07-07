07.07.2019 15:00
Haberler» Güncel» Haber

AK Parti Milletvekili Günay, Kiraz Festivali'ne katıldı

AK Parti Milletvekili Günay, Kiraz Festivali

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık Kiraz Festivali'ne katıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık Kiraz Festivali'ne katıldı.
Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mihalıçcık Kiraz Festivali'ne katılan Günay, ilçedeki vatandaşlarla sohbet etti.
Eskişehir'in her ilçesinden bir marka çıkması gerektiğinin altını çizen Günay, şunları kaydetti:
"Değerlerimizi biz çok iyi biliyoruz. Her ilçemiz birbirinden zengin bir kültürel mirasa, rekabet üstünlüğü bulunan bir ürüne sahip. Bunları önce ulusal sonra uluslararası birer marka haline getirmemiz gerekiyor. Mihalıççık kirazımız da bunlardan biri. Her açıdan dünyada yiyebileceğiniz en lezzetli en kaliteli kiraz bizim memleketimizde yetişiyor. Daha da önemlisi önemli bir kısmı ihraç ediliyor ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bunu zaman içerisinde katma değeri yüksek üretime çevirmenin yollarını aramalı, mihalıçcık kirazı gibi diğer ürünlerimizin de birer marka olmasını sağlamalıyız."
Kaynak: AA
Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Kiraz, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:32   PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI (1)
15:31   Kırıkkale'de 50 dönümlük ekili alan yandı
15:30   Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
15:30   SPOR Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti
15:28   Çanakkale'de ücretsiz dondurma kuyruğu
15:28   Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le görüştü
15:27   'Aşırı sağ terör tehlikesi henüz geçmedi'