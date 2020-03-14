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AK Parti Milletvekili Kan, YYÜ Rektörü Şevli'yi ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ ) Rektörü Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

14.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:00
AK Parti Milletvekili Kan, YYÜ Rektörü Şevli'yi ziyaret etti
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ ) Rektörü Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.
YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Şevli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kan'a yaptıkları bilimsel ve akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Rektör Şevli, milletvekili Kan'a plaket takdim etti.
Ziyarette ayrıca Kan, öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile toplantı gerçekleştirerek, talep ve isteklerini dinledi.
Ziyarette, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve Rektör Şevli'nin eşi Duygu Şevli yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Milletvekili, AK Parti, Rektör, Güncel

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