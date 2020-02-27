Haberler » Güncel » AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na 'üniversite' tepkisi - Haber

AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na "üniversite" tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Demokrasi Üniversitesinin kampüsü için Karabağlar'da belirlenen alana karşı çıkan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi.

27.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:10AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na
AK Parti İzmir Mahmut Atilla Kaya, İzmir Demokrasi Üniversitesinin kampüsü için 'da belirlenen alana karşı çıkan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi.
Kaya, yaptığı açıklamada, Karabağlar Belediyesi tarafından, üniversitenin kampüsü için belirlenen alanın planlarına dava açıldığını belirtti.
Açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:
"Sayın Selvitopu bir kentin kaderiyle oynadı. Karabağlar'ın üniversite kenti olmasının önüne set çekti, ilçe insanının hayallerini kararttı. Üniversitesiyle, tesisleriyle, sosyal donatı alanlarıyla Karabağlar'ı marka kent haline getirmek istiyoruz. Karabağlar'a bir gelecek vizyonu çizmeyi hedefliyoruz. Siz ise Karabağlar'ı varoş görüyor, ilçenin büyük yatırımları almaması için engellemelerde bulunuyorsunuz."
Milletvekili Kaya, Karabağlar'ın kalkınması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Milletvekili, Karabağlar, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:09:45